Саудовская Аравия увеличит добычу нефти

Нарастить добычу нефти до уровня порядка 13,5 млн. баррелей в сутки к 2027 году планирует Саудовская Аравия. Такое решение принято, поскольку спрос на нефть будет продолжать расти, – пишет журнал Time со ссылкой на министра энергетики Королевства.

В свою очередь саудовская газета Arab News, сообщает, что принц Абдель Азиз бин Салман подтвердил, что «Саудовская Аравия может запустить многомиллиардные проекты в области солнечной, ветровой и водородной энергетики, оставаясь при этом гигантским производителем нефти».

Кроме того, Азиз бин Салман заявил: «Абсурдно выбирать между двумя источниками энергии. Те, кто предсказывает сокращение использования ископаемого топлива, живут в стране фантазий».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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