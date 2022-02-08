Запуск «Северного потока-2» может стать выходом из кризиса между Европой и Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил против закрытия проекта газопровода «Северный поток – 2» даже в случае вторжения России на Украину, – сообщается на сайте радиостанции France inter.

Ле Мэр считает, что запуск газопровода как раз и является одним из ключевых пунктов выхода из кризиса в отношениях России и Запада. Он также призвал не позволять навязывать европейцам американскую позицию, идущую вразрез с интересами Европы.

«Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев. У нас разные интересы в этом украинском кризисе. Запуск газопровода «Северный поток – 2» является одним из ключевых пунктов переговоров и, возможно, одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией. Нарастание конфликта приведет к новому росту цен на газ и электроэнергию, чего французское правительство хотело бы избежать», – заявил французский министр экономики и финансов.

Также, министр позитивно оценил встречу Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

«Этот визит более чем необходим. Единственный возможный вариант – это снижение напряженности», – заявил г-н Ле Мэр.

Париж, Иван Бабурин

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