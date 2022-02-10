В США в январе годовая инфляция подошла к рекорду сорокалетней давности

В США в январе 2022 года годовая инфляция росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет. По сравнению с январем 2021 года она выросла на 7,5%, – сообщает министерство труда США.

В пресс-релизе министерства говорится, что показатель вернулся к рекорду сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. За месяц потребительские цены выросли на 0,6%.

«Базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, за год составила 6%, а за прошедший месяц – 0,6%. В годовом исчислении продукты подорожали на 7%, а энергоносители на 39,9%. Причем за январь цены на продовольствие поднялись на 0,9%, а на энергоносители снизились на 0,6%, – сообщает минтруда Соединенных Штатов.

По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США ожидалась на уровне 5,9-7,3%, а за январь 2022 года – 0,5%.

Следует отметить, что, в США восьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%. По мнению экспертов, в этих условиях Федеральная резервная система страны может повысить базовую ставку раньше запланированного срока.

Вашингтон, Иван Бабурин

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