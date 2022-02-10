Латвия возглавила топ потребителей русской водки в Европе

Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе в четверг, 10 февраля, сообщил, что в 2021 году Латвия увеличила закупки крепких алкогольных напитков в России в полтора раза и обошла по этому показателю Великобританию, заняв первую позицию в списке импортеров этой продукции из России.

В сообщении ведомства также говорится: «Поставки в Латвию в прошлом году увеличились на 51%, до 260 тыс. декалитров (dal) в натуральном объеме, и на 69% – до 32 млн. долларов в денежном. Великобритания снизила закупки до 513 тыс. dal (-4,8%) стоимостью 30 млн. долларов (-11%), в то время как Германия – нарастила до 356 тыс. dal (+25%) на 26 млн долларов (+16%)».

В топ-5 импортеров крепких алкогольных напитков из России также вошли Украина (22 млн. долларов, +27% к предыдущему году) и Казахстан (14 млн. долларов, +74%).



«В 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 млн. декалитров крепких алкогольных напитков (в пересчете на 100% спирта) на 195 млн. долларов. Основная доля этого экспорта пришлась на водку, выручка за которую составила 160 млн. долларов», – сообщили в ФГБУ «Агроэкспорт».

Москва, Иван Бабурин

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