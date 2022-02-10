Во Франции построят шесть атомных реакторов

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в четверг, 10 февраля, в Бельфоре (регион Бургундия) заявил, что в стране будет построено не менее шести атомных реакторов, первый из которых введут в эксплуатацию к 2035 году, – сообщают французские СМИ.

«Я хочу, чтобы шесть EPR2 (реакторов-ред.) были построены», – цитируют Макрона СМИ.

По словам французского лидера, строительство первого реактора EPR2 начнется в 2028 году с введением его в эксплуатацию к 2035 году.

Сообщается также, что Макрон заявил о необходимости провести исследования относительно возможного строительства еще восьми дополнительных ядерных реакторов. Также он добавил, что планирует продлить срок эксплуатации действующих реакторов с 40 до 50 лет.

При этом президент Франции считает тупиковой политику ориентации на один тип энергии. По его мнению, курс должен быть взят одновременно на возобновляемые виды энергии и ядерную энергетику.

Как сообщает Интерфакс, в январе 2022 года Макрон заявил, что выступает в поддержку мирного атома, в том числе из геополитических соображений.

На совместной пресс-конференции в Париже с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Эммнюэль Макрон тогда заявил: «Атомная энергия нужна по причинам, связанным с защитой климата, а также – по причинам геополитического характера».

«Мирный атом – реальная альтернатива углю и газу. В Европе это либо больше не добывают, либо – сокращают добычу», – заявил Макрон.

Париж, Иван Бабурин

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