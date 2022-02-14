Главы США и Великобритании решили, что Европе надо снизить зависимость от российского газа

пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщает, что Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заявили о необходимости для европейских стран снизить зависимость от российского газа.

В распространенном сообщении говорится: «Они согласились на том, что западные союзники должны оставаться едины перед лицом угроз от России, в том числе (относительно) введения значительного пакета санкций в случае эскалации агрессии со стороны России. Они также подчеркнули необходимость для европейских стран снизить свою зависимость от российского газа, решение, которое сильные всего ударит в сердце стратегических интересов России».

В свою очередь, СМИ сообщают, что министерство экономики Германии планирует вынести в весеннюю сессию на рассмотрение парламента пакет мер, который предусматривает возложение на энергокомпании обязательств накопления в своих хранилищах запаса газа, достаточного для бесперебойного снабжения потребителей в зимний период.

По данным источников Bloomberg, компаниями, на которые будут возложены эти обязательства, станут Газпром, Uniper и RWE.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»