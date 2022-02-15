Рубль отреагировал на слова Путина по поводу признания ЛДНР

После слов президента России Владимира Путина по поводу обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР курс рубля прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро, – следует из динамики торгов на Московской бирже.

До высказывания российского президента доллар торговался в районе 75,88 рубля, евро – около 86,15 рубля. После комментария Путина по поводу признания ЛДНР курс доллара расчетами «завтра» к 17.47 мск. снижался на 1,15 рубля, до 75,61 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 85,79 рубля.

Как сообщает РИА Новости, российский лидер, комментируя обращение к нему Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметил, что «депутаты тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса».

Также Путин сказал, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но прежде всего, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений». При этом президент России выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы тот исполнял минские соглашения.

Москва, Иван Бабурин

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