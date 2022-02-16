В мире ожидается глобальный дефицит пива

Генеральный директор нидерландской пивоваренной корпорации Heineken Дольф ван Бринк заявил, что рост стоимости производства пива выходит из-под контроля, и предупредил о возможности глобального дефицита напитка, – сообщает Financial Times.

В интервью изданию ван Бринк рассказал, что подорожание производства не может не отразиться на росте цен на конечный продукт, и поэтому пока сложно сказать, как это отразится на объемах потребления.

Ранее сообщалось, что прямой конкурент Heineken, компания Carlsberg, также сообщила о существенном росте стоимости сырья, которое скажется на производстве пива.

Амстердам, Иван Бабурин

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