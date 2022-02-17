Bloomberg: По инициативе Рима в Евросоюзе обсуждается возможность исключения энергетического сектора из антироссийских санкций

Возможное исключение энергетического сектора из обсуждаемых санкций против России обсуждают страны ЕС по инициативе Италии, – сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на осведомленные источники в частности, пишет: «Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России – ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора».

Как заявил не названный Bloomberg источник, в прошлом месяце Рим направил Еврокомиссии, готовящей пакет потенциальных санкций против РФ, неофициальный документ, где излагаются опасения Италии относительно возможного влияния санкций на ее экономику.

По информации источников издания, Италия и Германия стремятся защитить свой банковский сектор от возможных последствий антироссийских санкций. С этой целью Рим предлагает накладывать санкции на отдельных россиян, а не на широкие сферы российской экономики.

Кроме того, Италия попросила Еврокомиссию разработать механизм компенсаций для смягчения последствий санкций для стран ЕС,– сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вашингтон, Иван Бабурин

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