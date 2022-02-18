Франция выделит более двух миллиардов евро помощи энергетической госкомпании

Франция предоставит 2,1 миллиарда евро государственной энергетической компании Électricité de France (EDF), чтобы помочь справиться с финансовыми трудностями и покрыть расходы на строительство новых ядерных реакторов, – пишет издание Politico.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, комментируя принятое решение, заявил: «Цель состоит в том, чтобы позволить EDF восстановить свои счета, инвестировать в будущее и иметь возможность осуществлять инвестиционные проекты в лучших финансовых, экономических и технологических условиях».

Сообщается, что EDF приходится нести расходы из-за решения правительства по ограничению цен на энергоносители, поскольку компания обязалась продавать больше энергии своим конкурентам по ценам ниже рыночных что обошлось компании в восемь миллиардов евро упущенной выгоды. При этом, министр экономики и финансов Франции говорит, что финансовые последствия ограничения цен не были основной причиной оказания помощи EDF.

Ле Мэр также сказал, что финансовые трудности EDF в основном связаны с падением производства электроэнергии из-за бездействия некоторых ядерных реакторов и с тем, что ожидаемый доход компании от производства энергии в 2022 году будет на 11 миллиардов евро меньше, чем прогнозировалось.

Между тем, как сообщил ранее президент Франции Макрон, EDF предстоит построить шесть новых ядерных реакторов, что по информации министра экономики и финансов обойдется примерно в 52 миллиарда евро.

Бруно Ле Мэр выразил надежду, что государственная поддержка послужит сигналом для частных инвесторов о необходимости поддержки EDF.

Следует отметить, что 83,88% акций EDF принадлежит государству. Французские «зеленые», крайне правые и крайние левые соперники Макрона неоднократно призывали к полной национализации EDF и Ле Мэр такой вариант не исключал.

Париж, Иван Бабурин

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