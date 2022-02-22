Южная Корея не откажется от строительства газопровода из России

Премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём Южная Корея во вторник, 22 февраля, в ходе брифинга в Сеульском клубе иностранных корреспондентов сообщил, что несмотря на текущие сложности, продолжит продвигать проект строительства газопровода из России через территорию КНДР, и предстоящие президентские выборы вряд ли изменят этот курс, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства премьер Южной Кореи, сказал: «В целом я считаю, что проект газопровода нужно продолжать продвигать. Во-первых, Республика Корея заявила о своем присоединении к международному режиму, предполагающему достижение углеродной нейтральности к 2050 году, и нам необходимо заменить различные виды энергоресурсов, генерирующих углекислый газ. На данный момент на одних только альтернативных источниках нам к 2050 году добиться углеродной нейтральности будет сложно. И в этом плане природный газ не может не играть крайне важной роли».

«Вторая причина, по которой Республика Корея издавна проявляет интерес к этому вопросу, это то, что строительство газопровода станет очень важным поводом для КНДР на деле понять, какие изменения в северокорейскую экономику может привнести ее сотрудничество с международным сообществом. Достижение мира и стабильности может стать отправной точкой для большого рывка, и с этой точки зрения, само по себе сотрудничество Южной Кореи с Россией и Северной Кореей по газопроводу может стать огромным вкладом в мир на Корейском полуострове», – сказал Ким Бу Гём.

«Из-за этих двух причин, полагаю, какое бы правительство в дальнейшем ни пришло, ему необходимо будет продвигать строительство газопровода, соединяющего Россию, Северную и Южную Корею», – подчеркнул премьер-министр Южной Кореи.

Москва, Иван Бабурин

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