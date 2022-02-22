Минфин США опубликовал указ о санкциях против российских банков

Минфин США из-за признания Россией ДНР и ЛНР ввел санкции против ВЭБа, ПСБ и 42 их «дочек», – сообщает РБК со ссылкой на сайт американского ведомства.

Согласно документу минфина США, под санкции попали ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и его глава, а также 42 дочерних предприятия этих банков. Санкции введены и против ряда людей из «ближайшего окружения Путина»



В заявлении американского минфина говорится: «Санкции означают, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США, они отрезаются от финансовой системы США. Все их активы в юрисдикции США замораживаются, а гражданам и юрлицам США запрещено вести с ними дела без специального разрешения управления по контролю за иностранными активами».



Такая мера призвана «ограничить возможность России заключать договоры о финансировании контрактов в оборонной сфере» и привлекать средства для «кампании против Украины».



Сообщается также, что в санкционный список внесены «влиятельные россияне» из ближайшего окружения президента Владимира Путина, а также члены их семей. В числе попавших под санкции оказались: глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, сын главы РИСИ Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра России; Денис Бортников – сын главы ФСБ Александра Бортникова; Владимир Кириенко – сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.

Вашингтон, Иван Бабурин

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