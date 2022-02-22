США могут ввести санкции против Сбербанка

Руководство США готово при необходимости ввести санкции против Сбербанка и ВТБ, – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американское официальное лицо.

Агентство со ссылкой на источник в администрации Байдена пишет: «США в дальнейшем готовы вводить меры против таких организаций, как Сбербанк, ВТБ. Ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится».

Напомним, что в ранее США уже ввели санкции против организаций, принадлежащих госкорпорации ВЭБ, и запретили покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года.

Вместе с ВЭБом под ограничения попали 25 его дочерних организаций, среди которых: «ВЭБ-лизинг», «Российский экспортный центр», Росэксимбанк, компания «Сибуглемет», дочерние банки ВЭБа в Украине и Белоруссии, – сообщает Интерфакс.

Также под санкции попал футбольный клуб ЦСКА, 77,6% которого принадлежит ВЭБу.

Вашингтон, Иван Бабурин

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