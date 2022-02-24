«Индекс страха» Уолл-стрит резко вырос из-за событий на Украине

Индекс волатильности американского фондового рынка CBOE Volatility Index (VIX), который называют «индексом страха Уолл-стрит», увеличиился на 17% и превысил 36 пунктов. Опасения инвесторов растут из-за событий на Украине.

В ходе торгов индекс вырос до отметки 37,5 пункта, это максимальный показатель с января, сообщает MarketWatch. Когда индекс превышает значение в 30 пунктов, значит, инвесторы опасаются по поводу траектории рынков акций в последующие 30 дней.

Тем временем, фьючерсы на основные американские индексы снижаются на 2-2,6%.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе после просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Украина разорвала с РФ дипломатические отношения и ввела военное положение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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