Антироссийские санкции снова спровоцировали рост на мировых рынках – дорожает газ, нефть, золото, пшеница

Многочисленные санкции против России и опасения по поводу энергетического кризиса сказываются на ценах на газ в Европе. В Амстердаме цена повышается на 35,72% до 126 евро за МВтч. В Лондоне наблюдается рост на 25,32% до 281,48 пенсов.

Кроме того, украинский кризис уже отразился на мировых рынках цен на продовольственное сырье после санкций против России за вторжение в Украину. Обе страны фактически являются крупными производителями пшеницы, цены на которую на международных рынках выросли на 8,7%. Кукуруза подорожала на рынках на пять процентов, соя – на 3,9 процента.

Азиатские биржи закрылись на фоне опасений инвесторов по поводу конфликта между Россией и Украиной и эскалации санкций против Москвы. Беспокоят инвесторов и дальнейшие действия ФРС США, которая может или принять решение ужесточить денежно-кредитную политику, или ужесточить. Токио завершает сессию умеренным ростом (+0,19%). На валютном рынке иена теряет позиции к доллару на уровне 115,50 и к евро на уровне 128,80. Пока торги еще продолжаются, Гонконг снижается на 0,9%, Шанхай прибавляет +0,1%, Сеул +0,8%, Шэньчжэнь остается без изменений (+0,05%), Мумбаи снижается (-0,2%).

Кроме того, кризис сказывается на ценах на золото – они стремительно растут, а инвесторы вливаются в активы-убежища. На рынках золото с немедленной поставкой дорожает на 1% до 1908 долларов за тройскую унцию.

Наконец, на мировых рынках дорожает и нефть. WTI выросла на 5,5% до 96,63 доллара за баррель. Brent прибавляет 4,67% и дорожает до $102,50.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»