Подписан указ о специальных экономических мерах

«Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном сайте Кремля.

В Указе предусматриваются следующие меры:

– Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022;

– Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком;

– Запрещается российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами России;

– Резидентам России запрещены переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.

Москва, Иван Бабурин

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