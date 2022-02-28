Белый дом не против закупок российского газа американскими компаниями

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник, 28 февраля, заявила, что администрация США не запрещает компаниям покупать российские энергоресурсы, но приветствует решение тех, кто отказался от этого, – сообщает РИА Новости.

Псаки заявила следующее: «Что касается российского газа, правительство США не диктует, где представителям рынка продавать свои нефть и газ, как и где приобретаются нефтепродукты для внутреннего потребления». Однако, заметила Псаки, «США не исключают возможного запрета в будущем»

Также, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Вашингтон не исключает в принципе контактов между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, но считают, что сейчас момент для этого неподходящий,

«Мы не исключаем этого навсегда. Просто момент для этого неподходящий... для президента США говорить с президентом страны, вторгающейся в суверенное государство», – заявила Джен Псаки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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