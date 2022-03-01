В Европе «падают» фондовые рынки

В Европе во вторник, 1 марта, зафиксировано падение фондовых рынков: Париж теряет 3,94% к закрытию, Франкфурт – 3,85%, – сообщает французское агентство AFP.

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник, 1 марта, резким снижением под влиянием новых российских военных операций на Украине и жестких санкций, введенных западными странами против России.

Париж упал на 3,94%, Франкфурт – на 3,85%, а Euro Stoxx 50 – на 4,04%. В то же время цены на сырьевые товары, такие как нефть, резко выросли, а доходность рынка облигаций упала.

Отмечается, что резкое снижение связано с новыми российскими военными операциями на Украине.

Париж, Иван Бабурин

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