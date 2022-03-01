В ЕС договорились отключить от SWIFT семь российских банков

В Евросоюзе согласовали отключение от системы SWIFT семь российских банков, в том числе ВТБ, «Россия» и «Открытие», – сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Агентство сообщает, что постпреды стран Евросоюза договорились отключить от системы SWIFT банк «Россия»,ВТБ, «Открытие», также банки Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
По информации источников Bloomberg, некоторые страны, в том числе Польша, настаивали на отключении от SWIFT большего числа банков.
Отмечается, что в одобренный постпредами ЕС список банков, которые отключат от SWIFT, не вошли Сбербанк и Газпромбанк.
Брюссель, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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