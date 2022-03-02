В Швейцарии усилили охрану центра SWIFT

Швейцарские власти в среду, 2 марта, приняли решение об усилении охраны центра обработки данных международной системы SWIFT, расположенного в деревне Диссенхофен на севере страны, – сообщает газета Tribune de Genève.

Как отмечает издание, даже местные власти не имеют доступа на этот объект из-за его «жизненно важного значения для мировых финансов». Шаг по усилению охраны объекта предпринят «из-за опасений саботажа» ввиду отключения ряда российских банков от системы SWIFT.

Газета Neue Zürcher Zeitung также сообщает о том, что полиция Тургау усилила меры предосторожности после исключения России из платежной системы. Однако, какие конкретно силы направлены на охрану этого объекта, не уточняется.

Ранее в среду, 2 марта, Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT. Под санкции попали банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Просвязьбанк, Совкомбанк и «ВЭБ.РФ».

Берн, Иван Бабурин

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