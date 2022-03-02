H&M, IT-гигант и производители чешского пива объявили о приостановке продаж в России

Пресс-служба крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в среду, 3 марта, сообщила, что компания временно приостанавливает продажи на территории России на фоне ситуации с Украиной.

В сообщении компании говорится: «H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег. Компания следит и оценивает текущую ситуацию, а также ведет диалог с акционерами».

Вслед за торговой сетью о приостановке работы в России объявила, вторая по величине доходов после Microsoft , производитель программного обеспечения в мире, компания Oracle

В один ряд с IT-гигантом и торговой сетью встали крупнейшие производители пива в Чехии. Газета «Лидове новины» пишет, что поставки пива в Россию из-за событий на Украине прекратили компании Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard.

Москва, Иван Бабурин

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