Европейские магазины стали бойкотировать российские товары

Магазины в Дании, Германии, Финляндии, Швеции и Австралии начали бойкотировать российские товары и убирать их со своих полок, – сообщает болгарский ресурс Dnes.Dir.

При этом читатели издания называют подобный шаг лицемерием, поскольку товары просто нельзя ввезти в ЕС из-за санкций. Пользователи также интересуются, почему ЕС не бойкотировал все американское, когда США в очередной раз на кого-нибудь нападали?

Издание пишет, что немецкая сеть супермаркетов Netto Nord, у которой около 340 магазинов в северной и восточной Германии, объявила о бойкоте российских товаров. Ранее такое же решения приняла ее материнская компания Salling Group, крупнейший ритейлер в Дании.

Директор по коммуникациям Salling Group Хенрик Винтер Олесен заявил: «Нас всех волнует ситуация на Украине и ужасающие кадры происходящего там. В Польше компания поставляет товары первой необходимости учреждениям, оказывающим помощь украинским беженцам».

В свою очередь, представитель Netto Nord заявил, что вся продукция, произведенная в России, снимается с прилавков в знак протеста против военной спецоперации на Украине. Это коснется около 15 позиций, в том числе кондитерских изделий, готовых блюд и водки.

Болгарское издание также отмечает, что накануне государственные компании, отвечающие за розничную продажу алкоголя в Финляндии и Швеции, объявили об изъятии из магазинов всех российских товаров.

Например, в финской госкомпании Alko уточнили, что российские напитки изъяты из онлайн-продаж. Компания предлагает более 11 тысяч наименований товаров, из них тридцать российских, в основном водка.

Издание отмечает, что мера носит скорее символический характер, поскольку охватывает 0,1% оборота Alko. Аналогичным образом повели себя и другие финские компании, например члены кооператива S Group, снявшие с продажи около 50 наименований.

В Швеции компания Systembolaget, также государственная, приняла решение немедленно и на неопределенный срок приостановить продажу всех российских товаров и отменить все презентации российской продукции.

В Австралии украинская диаспора вынудила крупнейшую алкогольную розничную сеть Endeavor Group прекратить продажу русской водки в своих магазинах.

В пресс-службе компании сообщили, что российские товары будут сняты с продажи в течение нескольких дней, в том числе в Интернете.

София, Иван Бабурин

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