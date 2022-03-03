Иран готов нарастить объемы добычи и экспорта нефти

Министр нефти республики Иран Джавад Оуджи на торжественной церемонии запуска газовых проектов в портовом городе Махшехр в четверг, 3 марта, заявил, что страна полностью готова восстановить объемы добычи и экспорта нефти до уровней, существовавших до введения США санкций в 2018 году, – сообщает информационное агентство Исламской республики IRNA

Иранский министр нефти, в частности, сказал: «Иран с технической и функциональной точек зрения способен стабилизировать свою долю экспорта на мировом рынке после снятия санкций. Мы готовы нарастить объемы производства и экспорта нефти до уровня, существовавшего до ноября 2018 года».

Тегеран, Иван Бабурин

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