Цена газа побила очередной исторический рекорд

Согласно данным лондонской биржи ICE цена газа в Европе в ходе торгов пятницу, 4 марта, почти достигла $2 400 за 1 тыс. куб. м, чем снова обновила исторический рекорд.

Как сообщает ТАСС, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 391,6 за 1 тыс. куб. м, или €212 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). В целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 31%.

Отметим, что предыдущий рекорд стоимости газа был побит накануне, тогда цена поднималась до $2 279 за 1 тыс. куб. м, или €198,56 за МВт·ч.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц.

Лондон, Иван Бабурин

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