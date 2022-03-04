Украинская экономика сократилась вдвое

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в пятницу, 4 марта, заявил, что экономика страны сократилась вдвое, – сообщает Bloomberg.

«Мы пытаемся держать нашу финансовую систему под контролем, но наши предварительные подсчеты свидетельствуют, что наш суточный ВВП составляет лишь половину нормального, который был в мирных условиях», – сообщил Николайчук журналистам.

По словам украинского замглавы нацбанка, «тяжелая экономическая ситуация негативно влияет на публичные финансы и резервы центрального банка, поэтому Украина крайне нуждается в поддержке международного сообщества».

По подсчетам Николайчука, для восстановления экономики и нормальной жизнедеятельности Украины после российской спецоперации понадобятся сотни миллиардов долларов.

Киев, Иван Бабурин

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