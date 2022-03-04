Европейские фондовые рынки рухнули на закрытии

Мировые фондовые рынки в пятницу, 4 марта, снова упали. Париж упал на 4,97% до 6061,66 балла, Франкфурт – на 4,41%, а Милан – на 6,24%, завершив свою худшую сессию с начала года. Каждый из них потерял более 10%, – сообщает Le Figaro.

Более устойчивый Лондон с начала года потерял 3,48%. Нью-Йоркская фондовая биржа снижается более умеренно, американская экономика была менее подвержена влиянию России: Dow Jones потерял 0,83%, Nasdaq упал на 1,54%, а S&P 500 – на 1,11% к 17:10 по Гринвичу.

Другие признаки слабости в Европе: единая валюта (-1,39% до 1,0912 доллара) упала ниже символического порога в 1,10 доллара за евро, уровня, невиданного с первых месяцев пандемии Covid-19.

Крейг Эрлам, аналитик Oanda, комментируя ситуацию, говорит: «Столкнувшись с тупиковой ситуацией в конфликте, инвесторы все больше и больше опасаются рисков рецессии и эскалации».

«Рынок ожидает, что корпоративные прибыли сократятся, теперь он включает в себя элементы рецессии», – подтверждает аналитик IG France Александр Барадес.

Le Figaro сообщает также, что безопасные активы остались на высоких уровнях: унция золота подорожала до 1965 долларов (+1,48%). 10-летние государственные облигации США упали до 1,719% против 1,84% в четверг на закрытии. Немецкая 10-летняя ставка, являющаяся эталоном в Европе, вернулась в отрицательную зону (-0,08% против +0,02% днем ​​ранее на закрытии).

Париж, Иван Бабурин

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