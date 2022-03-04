Саудовская Аравия повысит цены на все сорта нефти

Госкомпания Saudi Aramco в пятницу, 4 марта заявила, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов, – сообщает Интерфакс.

Цена основного поставляемого в Азию сорта – Arab Light – увеличится на $2,15 за баррель, после объявленного повышения, он будет стоить на $4,95 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Сообщается также, что стоимость всех сортов, поставляемых в США, в апреле вырастет на $1 за баррель, для Северо-Западной Европы – на $1,2-2,1 за баррель, для стран Средиземноморья – на $1,7-2 за баррель.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»