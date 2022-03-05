ООН: Мировой рынок продовольствия переживает рекордный рост цен

Продовольствие в мире подорожало в феврале до рекордного уровня. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FАО).

Индекс продовольственных цен в феврале составил 140,7 пункта – это на 3,9% выше, чем в январе, и на 24,1% больше, чем годом ранее. Наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла (на 8,5% в сравнении с январем) и молочную продукцию (+6,4%).

По оценке FАО, индекс цен на зерновые прибавил 3% за месяц из-за роста котировок фуражных зерновых. Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1% из-за неопределенности в связи с поставками на международные рынки из черноморских портов.

Рис и мясо стали дороже на 1,1% процента. В то же время цены на сахар снизились на 1,9%.

«Обеспокоенность в связи с состоянием посевов и наличием достаточных экспортных запасов – лишь одна из причин текущего роста цен на продовольствие по всему миру. Еще сильнее рост цен на продовольствие подогревают факторы, не связанные с его производством, а именно ситуация в секторе энергетики, производства удобрений и кормов», – полагает экономист FAO Упали Галкети Аратчилаге. Как отметил эксперт, эти факторы ведут к снижению нормы прибыли производителей продовольствия и заставляют их отказываться от инвестиций и расширения производства.

В FAO подчеркнули, что февральское значение индекс продовольственных цен «лишь отчасти учитывает последствия для рынков, вытекающие из конфликта на Украине», поскольку этот показатель отражает среднее изменение цен по итогам месяца.

Москва, Наталья Петрова

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