Грузия будет поставлять молоко в Россию

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила в субботу, 5 марта, что ведомство разрешило 15 предприятиям Грузии поставлять в Россию молоко и молочную продукцию.

Мелано, в частности, сообщила журналистам: «Россельхознадзор инициировал включение в Реестр предприятий третьих стран ЕАЭС, имеющих право поставкой своей продукции на территорию стран-членов союза, одно предприятие Азербайджана (кишечное сырье), 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция). Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС».

«Такое решение было принято по результатам состоявшихся 5 марта переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Илахи оглы Тахмазли», – сообщила представитель Россельхознадзора.

Также сообщается, что Россельхознадзор снял временные ограничения на поставкуиз Турции на территорию России инкубационных яиц.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 5 марта снимает временные ограничения на поставку на территорию РФ инкубационного яйца с 6 предприятий Турции», – сказала Мелано.

Москва, Иван Бабурин

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