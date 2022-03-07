Нефть подбирается к 140 долларам за баррель

После сообщений о возможном введении США запрета на импорт нефти из России, в понедельник, 7 марта, цена на «черное золото» доходила до почти рекордных $139 за баррель, достигнув до максимального уровня с 2008 года, – сообщает Интерфакс.

Фьючерсы на нефть Brent на фоне заявлений из Вашингтона в начале торгов в понедельник выросли на 18% и в один из моментов превысили $139 за баррель. На 7:30 (мск) цена контрактов составляет около $129 за баррель.

Как сообщают аналитики JPMorgan Chase & Co, Brent к концу года может достичь $185 за баррель, если будут сохраняться перебои с поставками из России.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу NBC заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе «активно обсуждают» возможность отказа от импорта российской нефти.

Со своей стороны, источники агентства Bloomberg сообщили, что спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон может пойти на эмбарго и без участия европейских союзников.

Как показывают официальные американские данные, на Россию приходится примерно 3% импорта нефти в США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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