Газ в Европе преодолел отметку в 2700 долларов

Данные лондонской биржи ICE показывают, что фьючерсы на газ в Европе превысили 2700 долларов за тысяч кубометров, чем обновили исторический максимум, – сообщает РИА Новости.

Отметим, что еще час назад газ торговался на отметке 2500 долларов за тысячу кубов.

Следует напомнить, что весной 2021 года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре – за две тысячи. Эксперты связывали подобную ситуацию на газовом рынке Европы с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), а также – с ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Лондон, Иван Бабурин

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