Газ в Европе впервые в истории преодолел отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров

Данные лондонской биржи ICE показывают, что фьючерсы на газ в Европе утром в субботу, 7 марта, превысили 3000 долларов за тысячу кубометров, чем обновили исторический максимум, – сообщает РИА Новости.

В течении утра понедельника, 7 марта, биржевая цена на газ в Европе продолжает бить рекорды. По состоянию на 12:00 (мск.) она составила 2500 долларов за тысячу кубометров, после подросла до $2800, а еще примерно через полчаса впервые в истории фьючерсы на газ превысили $3000 за тысячу кубов и растут более чем на 38%.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью радио Спутник о прогнозируемости энергетического рынка, сказал следующее: «От газа Европа не может отказаться, потому что нет других вариантов. Рынок закладывает риски в стоимость. Риск действительно существует, и рынок реагирует ростом».

Следует напомнить, что весной 2021 года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре – за две тысячи. Эксперты связывали подобную ситуацию на газовом рынке Европы с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), а также – с ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Лондон, Иван Бабурин

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