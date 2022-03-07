Газпром продолжает поставлять газ в Европу

Украинский транзитный коридор в понедельник ,7 марта, остается загруженным на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта, – заявили в ПАО «Газпром».

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил: «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,6 млн. куб. м на 7 марта».

Следует отметить, что европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа «Газпрома» после взлета цен от введения санкций в отношении России. На данный момент цена газа на хабе TTF взлетела до $3000 за тысячу кубометров.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»