российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 марта 2022, 13:45 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Газпром продолжает поставлять газ в Европу

Фото: pixabay.com

Украинский транзитный коридор в понедельник ,7 марта, остается загруженным на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта, – заявили в ПАО «Газпром».

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил: «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,6 млн. куб. м на 7 марта».

Следует отметить, что европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа «Газпрома» после взлета цен от введения санкций в отношении России. На данный момент цена газа на хабе TTF взлетела до $3000 за тысячу кубометров.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Россия, Экономика,