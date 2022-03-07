В России возобновляется программа господдержки системообразующих предприятий

Правительство России заявило в понедельник, 7 марта, что в стране возобновляется программа адресной господдержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году в качестве антикризисной меры в рамках борьбы с коронавирусом, – сообщает пресс-служба правительства РФ.

В сообщении говорится: «В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавших в 2020 году в качестве антикризисной меры. Постановление о правилах отбора участников программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Данное решение принято правительством в рамках комплексного пакета мер, предложенных для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций».

Сообщается также, что перечень системообразующих компаний пройдет специальный отбор.

«В пакет мер по поддержке предприятий войдут государственные гарантии по реструктуризации кредитов, помощь в получения новых займов, а также субсидии на возмещение затрат, понесенных организациями из-за антироссийских санкций», – сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Москва, Иван Бабурин

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