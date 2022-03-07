В США цены на бензин выросли до уровня 2008 года

Американская автомобильная ассоциацией (American Automobile Association – ААА) опубликовала данные, согласно которым средняя цена за бензин в США поднялась до 4,01 доллара за галлон, что стало наивысшим уровнем с июля 2008 года, – сообщают СМИ

Данные ААА показывают, что по сравнению с 2,76 доллара за галлон год назад средняя цена на бензин в США к настоящему времени выросла на 45%. В июле 2008 года средняя цена на бензин в США достигла рекордной отметки в 4,11 доллара за галлон.

В Ассоциации отметили, что конфликт между Россией и Украиной внес неопределенность на международный энергорынок и привел к резкому повышению цены на сырую нефть и росту цен на бензин в США. Если США и другие страны запретят импорт российской нефти, это усугубит напряженность со снабжением во всем мире и будет содействовать дальнейшему повышению цен на нефть.

Напомним, что в воскресенье, 6 марта, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу CNN, что президент Джозеф Байден и правительственные ведомства обсуждают возможность введения эмбарго на российскую нефть. По его словам, Вашингтон будет координировать свои действия с европейскими партнерами для гарантий того, что соответствующие меры не скажутся на поставках на международном нефтяном рынке.

При этом, на Нью-Йоркской товарной бирже в пятницу, 4 марта, при закрытии торгов фьючерсная цена на легкую сырую нефть с поставкой в апреле достигла отметки в 115,68 доллара за баррель, что стало наивысшим уровнем с сентября 2008 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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