Германия вывела поставки российских энергоносителей из-под санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 7 марта, заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, – сообщает РИА Новости.

Также г-н Шольц сказал, что в ФРГ уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

В пресс-службе правительства Германии со ссылкой на слова главы правительства ФРГ также сообщили: «Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией».

Со своей стороны, зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя рекордный рост цен на газ в Европе, напомнил западным чиновникам об их решении заморозить проект «Северный поток – 2».

«Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток -2», – заявил Медведев.

Напомним, что в понедельник, 7 марта, цена на газ в Европе в течение дня доходила до 3800 долларов за кубический метр.

Берлин, Иван Бабурин

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