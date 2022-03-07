В Газпроме не исключают дальнейшего роста цен на газ в Европе

В ПАО «Газпром» в понедельник, 7 марта, заявили, что цены на газ в Европе могут обновить сегодняшний рекорд, но не из-за по вине компании, так как «Газпром» выполняет и будет выполнять все свои контрактные обязательства и заявки со стороны зарубежных потребителей, – сообщили компании.

В официальном Telegram-канале ПАО «Газпром» говорится: «Сегодня на TTF – ключевом газовом хабе Европы – установлен исторический ценовой рекорд – 3892 долларов за тысячу кубометров газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого – не на стороне «Газпрома».

В компании также подчеркнули, что «Газпром» полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей, при этом украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора.

«Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа», – заявили в «Газпроме».

Напомним, что ранее сегодня Германия вывела из-под санкций поставки российских энергоносителей. Суть позже Венгрия также заявила, что не поддержит включение энергетического сектора в антироссийские санкции ЕС.

Москва, Иван Бабурин

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