Шотландские фермеры просят разрешить сеять зерновые на «экологических» землях

Представители Национального фермерского союза Шотландии (NFU Scotland) заявили, что в Великобритании необходимо выделить больше земли для производства продуктов питания, учитывая неопределенное влияние украинского кризиса на снабжение продовольствием, – сообщает сетевое издание Farming UK.

Сообщается, что фермерский профсоюз обратился к шотландскому правительству с призывом отменить правила, исключающие использование земли с экологическим приоритетом для производства продуктов питания. Аграрии предупредили, что последствия российской спецоперации на Украине будут ощущаться «далеко за пределами» региона.

NFU Scotland в своем письме шотландскому правительству отметил, что значение Украины с точки зрения сельского хозяйства и производства продуктов питания становится все более очевидным. Опасения по поводу будущих поставок привели к тому, что фьючерсы на пшеницу достигли 14-летнего максимума, а рынок пшеницы за последнюю неделю подскочил более чем на 40%.

Шотландские фермеры также заявили, что, отменив правила пользования землями, можно временно высвободить площадь угодий, эквивалентную 25 000 полей для регби, для выращивания зерновых, гороха и бобов, или травы и корма для скота.

Учитывая, что глобальные цепочки поставок уже очень уязвимы, а многие страны зависят от украинской продукции, а также от поставок продовольствия, удобрений и газа из России, рост цен на зерно или значительное падение производства «несомненно, окажут огромное влияние на потребителей продуктов питания».

«Неизбежный перебой в поставках приведет к увеличению доступности ресурсов, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур, до предела, не говоря уже о доступности», – заявил президент NFU Шотландии Мартин Кеннеди.

Кеннеди предупредил, что самым большим камнем преткновения, с которым сталкиваются шотландские фермеры, является высокая стоимость и доступность ресурсов. Цены на удобрения и топливо выросли более чем вдвое за последние 12 месяцев – до рекордного уровня, перевернув планы производства сельскохозяйственных культур с ног на голову.

«Действия России и противодействие широкомасштабным санкциям и ограничениям вызывают еще одну серьезную озабоченность из-за их влияния на доступность нефти, газа и удобрений», – подчеркнул глава NFU.

Эдинбург, Иван Бабурин

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