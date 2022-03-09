Росстат обнародовал данные по росту цен на продукты и товары

Росстат в среду, 9 марта, обнародовал данные о том, что инфляция в России с 26 февраля по 4 марта 2022 года разогналась до 2,22%. Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 9,15% с 8,73% в январе.

«С начала месяца цены к 4 марта выросли на 1,26%, с начала года – на 3,46%», – сообщили ведомстве.

В том числе, по данным Росстата, продовольствие подорожало за год к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары на 8,96%, услуги на 6,1%.

Согласно данным Росстата, цены на автомобили и бытовую технику за первую неделю марта выросли на 15% – на отечественные легковые авто +17,1%, иномарки +15,2%, телевизоры +15%, пылесосы +14,6%. Смартфоны подорожали – на 9,6%.

С начала года сильнее общей инфляции подорожали: сахар (6,79%), макароны (5,02%), сливочное масло (4,77%), вермишель (4,75%), детские овощные консервы (4,34%), сметана (4,24%), молоко (4,2%), маргарин (4,01%), гречка (3,8%), говядина (3,54%).

Плодоовощная продукция тоже дорожает: помидоры за неделю +7,7%, бананы +7,2%.

Детские овощные консервы +2,4%, соль +1,5%, маргарин +1,2%, молочные сухие смеси для детского питания и рис +1,1%.

По остальным из сводки Росстата рост цен ниже: капуста +3%, морковь +2,6%, яблоки +1,6%, лук +1,3%, свекла +1,1%, картофель +0,5%. Огурцы и вовсе подешевели – на 0,9%.

С начала года динамика такова: капуста +29,29%, помидоры +29,05%, бананы +24,21%, огурцы +22,27%, морковь +16,41%, свекла +9,28%, яблоки +5,54%, лук +4,07%, картофель +3,54%.

Москва, Иван Бабурин

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