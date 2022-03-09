Украинские газовики предупредили Газпром о рисках в зоне спецоперации

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в среду, 9 марта, сообщил, что «Газпром» получил письмо от оператора газотранспортной системы Украины (ГТС) о рисках в зоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, – сообщают Известия.

«Сегодня ПАО «Газпром» получило от «Оператора газотранспортной системы Украины» письмо, в котором обозначаются риски для газоперекачивающих станций, которые находятся в зоне проведения специальной операции. Эти газоперекачивающие станции обеспечивают надежность транспортировки газа европейским потребителям через территорию Украины», – сказал Сорокин.

При этом, ранее «Газпром» заявил, что подача газа для транзита через Украину осуществляется в штатном режиме и идет в полном объеме.

«Загрузка украинского транзитного коридора остается в среду, 9 марта, на прежнем высоком уровне. Объемы газа полностью соответствуют прописанным в долгосрочном контракте: 40 млрд. куб м в год, или 109 млн. куб м в сутки. Ответственность за любые нарушения работы или провокации будут нести украинские власти», – сообщили в ПАО «Газпром».

Следует отметить, что две газоперекачивающие станции на Украине: компрессорные станции (КС) «Новопсков» и КС «Купянск» находятся под контролем Вооруженных сил РФ. По ним безопасность функционирования гарантируется.

Москва, Иван Бабурин

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