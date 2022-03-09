В России могут ввести внешнее управление в компаниях, ушедших с рынка

В пресс-службе минэкономразвития РФ сообщили, что ведомство выступило с предложением вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам.

«Главная цель нововведения – сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления», – заявили в ведомстве.

В сообщении также говорится: «Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России».

«Внешняя администрация будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию и оценку активов.

В течение шести месяцев старый собственник сможет через суд потребовать прекращения деятельности временного менеджмента, если он планирует возобновить работу, либо продать свою долю», – сообщили в минэкономразвития.

Сообщается, что внешнюю администрацию смогут ввести, если менеджмент или акционеры компании фактически прекратили руководить ею в нарушение российских законов. О таком может свидетельствовать отъезд руководства из России, начиная с 24 февраля или вывод имущества, после чего предприятие стало неспособно выполнять свои обязательства.

Напомним, ранее в среду, 9 марта, в «Единой России» заявили, что правительственная комиссия одобрила пакет мер поддержки экономики, который среди прочего включает введение одного из механизмов национализации имущества иностранных организаций.

«Проект позволяет при прекращении деятельности компании вводить в ней внешнее управление, если более 25% там владеют представители недружественных стран», – заявили в «ЕР».

В свою очередь, в Белом доме заявили, что США ответят, если РФ начнет конфискацию имущества уходящих компаний, но этого пока не происходит.

Москва, Иван Бабурин

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