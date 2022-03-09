Caterpillar и ряд других компаний приостанавливают работу в России

Производитель строительной и горнодобывающей техники американская компания Caterpillar объявила о приостановке работы своих заводов в России, – сообщают СМИ.

В заявлении компании говорится: «Деятельность в России становится все более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях».

Отметим, что ранее приостановила поставки в Россию программного обеспечения и продажи приставок PlayStation компания Sony. Кроме того, будет недоступен PlayStation Store и не состоится запуск новой гоночной игры Gran Turismo 7. Sony Interactive Entertainment прекратила продажу своих консолей PlayStation, программного и аппаратного обеспечения в России, сообщают телеканал CNBC и агентство Reuters.

В сообщении компании говорится: «Sony Interactive Entertainment присоединяется к мировому сообществу в призыве к миру на Украине».

Приостанавливает работу в России из-за событий на Украине и американская WarnerMedia. на.



В письме сотрудникам генеральный директор компании Джейсон Килар заявил: «Мы внимательно следим за этой ситуацией, и будущие бизнес-решения будут приниматься с учетом этого контекста».

WarnerMedia – американская медиакомпания специализирующаяся на новостном и развлекательном контенте. Ей принадлежит, в том числе телеканал CNN, студия Warner Brothers и телевизонная сеть HBO.

Amazon, специализирующаяся на продаже товаров в интернете также заявила о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.



В сообщении компании сказано следующее: «Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Белоруссии, и мы больше не будем принимать новых клиентов AWS из России и Белоруссии и сторонних продавцов Amazon».

Вашингтон, Иван Бабурин

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