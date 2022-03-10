Потанин: Конфискация ушедших из России компаний вернет нас в 1917 год

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что в рамках ответных мер России не стоит «хлопать дверью» и отказываться от рынков. К конфискации предприятий ушедших из России фирм нужно относиться осторожно, чтобы не потерять доверие инвесторов, – сообщает сайт РБК.

В комментарии, размещенном в Telegram-канале «Норникеля» президент компании сказал: «Ответные меры России на введенные против нее санкции должны быть выверенными, страна должна действовать хладнокровно, чтобы ограничения не ударили по ней самой. Во-первых, это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий. Во-вторых, решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер».

«Причиной таких решений могло стать давление общественного мнения, и фирмы могут вернуться. России же стоит оставить для этих компаний такую возможность», – считает Потанин.

Президент «Норникеля» считает наиболее адекватной мерой предложение ввести внешнее управление на предприятиях ушедших из России компаний, что даст их владельцам возможность сохранить собственность. Компании, в свою очередь, смогут избежать развала, продолжать производить продукцию и платить зарплаты сотрудникам.



«На примере западных стран мы видим, что от введения санкций против России страдает экономика этих же стран. Мы должны быть мудрее и избегать такого сценария, когда ответные санкции ударят по нам самим»,– резюмировал Владимир Потанин.



Следует напомнить, что накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный «Единой Россией» проект, который описывает механизм по вводу временного управления российским имуществом иностранных компаний, которые покидают российский рынок.



Москва, Иван Бабурин

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