В России в 2022 году рост инфляции может достичь 20%

Центральный банк РФ (ЦБ) в четверг, 10 марта сообщил, что инфляция в 2022 году может составить 20%.

Сообщается, что ЦБ опросил экспертов из 18 финансовых организаций, они повысили прогноз инфляции на 14,5 п.п. ВВП России, по мнению опрошенных, снизится в этом году на 8% взамен ожидавшегося роста на 2,4%.



Опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют инфляцию в 2022 году на уровне 20% (прогноз повышен на 14,5 п.п.). Прогноз на 2023 год повысили до 8%, на 2024-й – до 4,8%.



«В текущем году эксперты ожидают снижения ВВП на 8% (раньше прогнозировался рост на 2,4%). Прогноз на 2023 год снижен на 1,1 п.п. до 1%», – сообщили в российском Центробанке.



Прогноз средней ключевой ставки вырос на 9,8 п.п. и составил 18,9% годовых. В 2023 году этот показатель составит 14,1%, в 2024 году – 7,8%. Оценка нейтральной ключевой ставки выросла на 1,5 п.п. – до 7% годовых.



Средневзвешенный курс доллара в этом году ожидается на уровне 110 руб., в 2023-м и 2024 году – 118,4 и 120 руб. соответственно.



Прогноз по росту номинальной зарплаты повысили до 9,5% в этом и следующем году, на 1,5 и 3,2 п.п. соответственно, в 2024-м он составит 6,8%.



В опросе участвовали 18 экономистов из разных организаций, результаты – медиана их прогнозов. Исследование проводилось с 1 по 9 марта. Следующий опрос пройдет с 13 по 19 апреля.



Напомним, что 9 марта Росстат сообщил, что за первую неделю антироссийских санкций инфляция в стране ускорилась до 2,2%, в то время как рост цен за весь февраль составил 1,2%. В годовом выражении этот показатель достиг максимального за шесть лет значения – 10,4% на 4 марта.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»