В России на полгода запретили вывоз сахара и пшеницы

Пресс-служба минэкономразвития РФ в четверг, 10 марта, сообщила, что таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз из России белого сахара, сахара-сырца тростникового, а также зерновых культур до 31 августа 2022 года. Решение будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза.

В сообщении министерства говорится: «В четверг состоялось заседание подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом».

Также минэкономразвития сообщает, что таможенная подкомиссия одобрила решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из РФ в страны ЕАЭС, мера будет действовать до 31 августа 2022 года отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что соответствующее предложение поступило от Минсельхоза России, а решение подкомиссии согласовано первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

«Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России», – сообщили в пресс-службе минэкономразвития.

В ведомстве также отметили, что по данным минсельхоза России, в настоящее время обеспеченность зерном в России превышает 150%. В то же время временный запрет на экспорт позволит не допустить перетоков сельскохозяйственной продукции с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме.

Москва, Иван Бабурин

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