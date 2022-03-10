Белый дом: Цены на бензин продолжат расти

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг, 10 марта, заявила, что власти США ожидают продолжения роста цен на бензин и энергоносители, – сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома заявила: «Мы ожидаем, что цены на бензин и энергоносители будут расти. Мы также считаем, что это будет временным и непродолжительным явлением».

Напомним, что ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа, после чего цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон.

Следует отметить, что в четверг, 10 марта, минтруда США сообщил, что по итогам февраля текущего года индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 7,9%, что стало наивысшим показателем с января 1982 года. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,8%. По данным ведомства, больше всего выросли цены на бензин, жилье и продукты питания.

Вашингтон, Иван Бабурин

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