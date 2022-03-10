В России появились предпосылки к снижению цен на бензин

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, выступая Госдуме 10 марта, заявил, что видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен, – сообщается на сайте РБК.



«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», – заявил Шаскольский.



Как сообщает РБК, падение цен на моторное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе. С 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 – на 9,6%. Дизтопливо подешевело примерно на 12%. На этой неделе падение оптовых цен продолжилось. Только за четверг, 10 марта, АИ-92 подешевел на бирже на 6,4%, до 36,88 тыс. руб. за тонну (это минимум с апреля 2020 года). Снижение с конца февраля составило 24,5%. АИ-95 за четверг потерял около 2% стоимости, снизившись до 40,18 тыс. руб. (-22% за последние десять дней).



По данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин на АЗС Москвы остаются стабильными с конца февраля, хотя ранее росли примерно на 0,02-0,05% в неделю.

Однако в других регионах уже наблюдается снижение цен на заправках, особенно тех, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже – через трейдеров или напрямую. В частности, с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. Об этом сообщили местные СМИ и подтвердили РБК представители сетей.



В свою очередь, президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сказал, что бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний. По его данным, эта тенденция наблюдается во многих регионах от Приморья до Центральной России. Такое стало возможно благодаря снижению биржевых оптовых цен.



Владельцы независимых сетей АЗС утверждают, что крупные нефтяные компании не снижали, но и не повышали цены на своих заправках с 28 февраля, – сообщает РБК.

В свою очередь, вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев говорит, что крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастив его производство и сократив экспорт. Кроме того, белорусские производители бензина начали поставлять бензин и дизельное топливо на российский рынок, хотя ранее традиционно отправляли его на рынки Украины и Прибалтики

Москва, Иван Бабурин

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