США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

Президент США Джо Байден подписал указ, в котором запретил продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот, – сообщает РИА Новости.

В указе президента Соединенных Штатов говорится: «Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

Вашингтон, Иван Бабурин

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