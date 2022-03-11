Завтра ЕС примет четвертый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 11 марта, заявила, что Евросоюз примет четвертый пакет санкций в отношении России завтра, 12 марта, – сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен, в частности, заявила: «Евросоюз предложит большой запрет на новые европейские инвестиции в энергетический сектор России, а также запретит импорт ключевых товаров сектора стали».

Согласно заявлению главы ЕК, ЕС запретит экспорт предметов роскоши в Россию, а также будет работать над тем, чтобы приостановить членство Москвы в Международном валютном фонде и Всемирном банке.

Брюссель, Иван Бабурин

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