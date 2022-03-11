Крупная международная табачная компания прекращает свою деятельность в России

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco (BAT) в пятницу, 11 марта, заявила, что прекращает свою деятельность в России, – сообщают СМИ.

В пресс-релизе компании говорится: «Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2,5 тысячам сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России».

Москва, Иван Бабурин

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